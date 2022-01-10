Царьград

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В Челябинской области врач оставил ребёнка-инвалида без лекарств

В Челябинской области врач оставил ребёнка-инвалида без лекарств

В Трёхгорном прокуратура проверила ситуацию с обеспечением детей-инвалидов лекарствами. Выяснилось, что одному из маленьких пациентов с сахарным диабетом с ноября 2020 года по август 2021 года не выписывали положенные бесплатные медикаменты.

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