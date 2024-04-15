В России учреждена медаль «За храбрость при взятие Очакова» Медаль «За храбрость оказанную при взятие Очакова», учреждена 14 апреля 1789 года.
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В России учреждена медаль «За храбрость при взятие Очакова» Медаль «За храбрость оказанную при взятие Очакова», учреждена 14 апреля 1789 года.
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