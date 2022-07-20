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Нэнси Пелоси посетит Тайвань на фоне напряженности в отношениях США с Китаем

Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань в следующем месяце, чтобы выразить поддержку Тайбэю, который испытывает растущее давление со стороны Китая.

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