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Военное обозрение

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Киевский режим назвал «неприемлемым» блокирование Венгрией и Словакией выделения 50 млрд евро финансовой помощи ЕС Украине

Киевский режим назвал «неприемлемым» блокирование Венгрией и Словакией выделения 50 млрд евро финансовой помощи ЕС Украине

Саммит Евросоюза не обрадовал верхушку киевского режима. Причина состоит в том, что в очередной раз страны ЕС не смогли согласовать выделение крупного пакета военной помощи Украине, на которую та очень рассчитывала.

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