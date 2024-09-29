Кардиолог Терещенко назвал первые признаки сердечной недостаточности

В группе риска люди, страдающие гипертонией В России от сердечной недостаточности страдает значительная часть населения, рассказал руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности НМИЦ кардиологии имени Е.
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