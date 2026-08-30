SUSANIN
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SUSANIN

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131 первокурсник из других регионов поступил на бюджет в ИжГТУ в 2026 году

131 первокурсник из других регионов поступил на бюджет в ИжГТУ в 2026 году

Ижевск. Удмуртия. В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в 2026 году на бюджетные места зачислили 867 человек без учёта филиалов.

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