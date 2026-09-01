Гузина: «Спартак» претендует на чемпионство и на сегодняшний день показывает лучший футбол в России»

Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре РПЛ заявил, что красно-белые сейчас показывают лучший футбол в России.
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