И поиграть, и поработать, и компактно, и всего за 415 долларов. Представлен компьютер Machenike Mini GTX в 0,8-литровом корпусе и с 8-ядерным процессором Ryzen 9 7940HS

В Китае представлен довольно мощный мини-компьютер Machenike Mini GTX. Он не имеет дискретного GPU, но возможностей интегрированного GPU в 8-ядерном Ryzen 9 7940HS топовой версии хватает, чтобы играть в разные игры при разрешении Full HD.
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