ЦБ повысил прогноз по прибыли банков на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей

Банк России принял решение повысить прогноз по прибыли банковского сестора на 2026 года на 0,5 трлн рублей, до 3,9-4,4 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым