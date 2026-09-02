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ЦБ повысил прогноз по прибыли банков на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей

Банк России принял решение повысить прогноз по прибыли банковского сестора на 2026 года на 0,5 трлн рублей, до 3,9-4,4 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор».

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