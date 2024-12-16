Россияне на прямой линии Путина больше всего хотят узнать, почему подорожали продукты

Также людей волнует соцзащита, выплаты, жилье и здравоохранение Самым актуальным вопросом, которые задают на прямую линию президента России Владимира Путина, стал рост цен на продукты, сообщает РИА Новости.
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