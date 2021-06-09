Превращаем старое зеркало в дизайнерскую вещь с помощью обычных ниток

БелкаДом/ДачаПревращаем старое зеркало в дизайнерскую вещь с помощью обычных ниток Дом, оформленный стильными предметами интерьера, сделанными своими руками, выглядит как-то особенно уютно и тепло.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлинаИдея хорошая,но ! Простите меня,пожалуйста,на мой взгляд эта идея - не очень. Это будет пылесборник. Через какое-то время (не более полгода .придётся выбросить,так как там будет собрана пыль и вся красота померкнет. Я не права ?Комментировать
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