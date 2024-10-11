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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» хотели бы усилить позицию центрового

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийский клуб хотел бы усилить позицию центрового. У «Лейкерс» помимо звездного Энтони Дэвиса есть Джексон Хэйс, Кристиан Вуд и Кристиан Колоко, которые способны сыграть пятого номера.

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