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Иркутск Сегодня

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Судью из Иркутска, которая «продала» решение за 3 млн рублей, оставили без защиты: Верховный суд не встал на её сторону

В Верховный суд России поступила жалоба от судьи Арбитражного суда Иркутской области. Она находится в отставке, но это не помешало ей попытаться оспорить решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая разрешила возбудить против неё уголовное дело.

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