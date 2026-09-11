Судью из Иркутска, которая «продала» решение за 3 млн рублей, оставили без защиты: Верховный суд не встал на её сторону

В Верховный суд России поступила жалоба от судьи Арбитражного суда Иркутской области. Она находится в отставке, но это не помешало ей попытаться оспорить решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая разрешила возбудить против неё уголовное дело.
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