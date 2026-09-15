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SPLETNIK

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"Кажется, её бывший подкупил стилиста". Образ Шейлин Вудли на "Эмми" раскритиковали в сети

"Кажется, её бывший подкупил стилиста". Образ Шейлин Вудли на "Эмми" раскритиковали в сети

Образ 34-летней Шейлин Вудли, которая посетила 78-ю ежегодную церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе, раскритиковали в сети.

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