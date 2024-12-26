Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Новогодними праздниками!

Благодарим вас за то, что часть вашей жизни, будь то работа, путешествия, обучение, личный уход или другие сферы, оказалась связанной с деятельностью международной компании прямых продаж QNET, реализующей товары категории здоровье и красота.
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