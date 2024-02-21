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Посол МИД РФ Мирошник сообщил о результатах работы в минской группе до 2022 года

Посол МИД РФ Мирошник сообщил о результатах работы в минской группе до 2022 года

Встречи контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, которые проходили до 2022 года, не были пустыми и имели конкретные цели, а также периодически приводили к позитивным для обеспечения базовых потребностей жизнеобеспечения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) результатам.

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