Посол МИД РФ Мирошник сообщил о результатах работы в минской группе до 2022 года

Встречи контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, которые проходили до 2022 года, не были пустыми и имели конкретные цели, а также периодически приводили к позитивным для обеспечения базовых потребностей жизнеобеспечения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) результатам.