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Первое, о чём спрашивают в Сенегале - "Когда мы увидим Путина?": У целой страны в сердце только Россия

Первое, о чём спрашивают в Сенегале - "Когда мы увидим Путина?": У целой страны в сердце только Россия

16 сентября в Москве стартовал IV Конгресс Международного движения русофилов. Участники прибыли более, чем из 50 стран.

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