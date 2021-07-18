Яннис Адетокумбо: «Самое главное в этой передаче Дрю Холидэя – доверие»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо прокомментировал победный данк с навеса Дрю Холидэя в 5-м матче финальной серии плей-офф против «Финикса» (123:119, 3-2).
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