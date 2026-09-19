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Starlink Mobile выходит на новый уровень: спутники V2 дадут смартфонам скорость как у 5G

Starlink Mobile выходит на новый уровень: спутники V2 дадут смартфонам скорость как у 5G

SpaceX и японский оператор au готовят первый в Азии запуск Starlink Mobile нового поколения Starlink объявила о сотрудничестве с японским оператором au (KDDI), которое станет первым в Азии развертыванием спутников Starlink Mobile V2.

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