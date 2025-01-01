Без газа, но с электричеством: как Молдавия перешла на румынскую энергию

Кишинев переводит свои электросети на румынский ток - после прекращения транзита русского газа через Украину стало невозможно получать электричество из Приднестровья, которое использовало топливо "Газпрома" для этих целей.
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