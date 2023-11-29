Владимир Филонов: «ОрелТаймс и Народный фронт делают одно дело»

Редакция ОрелТаймс продолжает получать поздравления от первых лиц региона и экспертов. В этот раз с тёплыми словами к нам обратился руководитель исполкома «Народного фронта» в Орловской области Владимир Филонов.
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