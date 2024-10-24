Паулина Андреева заговорила о ревности после слухов о разводе

Актриса рассказала, как относится к семейной жизни. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressПаулина Андреева нарушила молчание на фоне бурного обсуждения в СМИ новостей о ее разводе с Федором Бондарчуком.