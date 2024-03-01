Федун о проблемах с ареной "Спартака": странное решение - в мороз срезать поле

Бывший член совета директоров "Спартака", экс-генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун заявил, что не слышал о проблемах с полем на "Лукойл Арене" и высказал сожаление, что не попадет на стадион в день матча.
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