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Живая Кубань

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На Кубани мужчина перепутал бывшую жену с соседом и убил его

На Кубани мужчина перепутал бывшую жену с соседом и убил его

На Кубани мужчина перепутал бывшую жену с соседом и убил его Тимашевским отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование весьма необычного уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве пенсионера и покушении на убийство еще двух человек.

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