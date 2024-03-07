На Кубани мужчина перепутал бывшую жену с соседом и убил его Тимашевским отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование весьма необычного уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве пенсионера и покушении на убийство еще двух человек.