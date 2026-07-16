Политолог Шеслер: конфликт с ВСУ не является причиной отставки Федорова

Конфликт с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и провал реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) вряд ли являются истинными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
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