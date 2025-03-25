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Закон, порядок, государство

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Томич, гвоздодёром повредивший дорогостоящий кроссовер, стал фигурантом уголовного дела

В Томске сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району привлекли к уголовной ответственности за повреждение имущества 28-летнего местного жителя.

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