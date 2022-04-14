Алексей ИГОНИН: Нарушение регламента, какими бы добрыми пожеланиями ни руководствовались, не лучшая идея

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России - о Лиге чемпионов и доминировании «Зенита» в национальном чемпионате Четвертьфиналы Лиги чемпионов, состоявшиеся на этой неделе, оказались едва ли не самыми интересными за последние годы.