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Журнал «Профиль»

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Мерц допустил появление новой ядерной доктрины Германии после расширения сотрудничества с Францией

Канцлер ФРГ в пятницу, 18 июля 2026 года, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые заявил, что Берлин серьезно рассматривает предложение Парижа о совместном ядерном сдерживании.

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