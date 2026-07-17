Мерц допустил появление новой ядерной доктрины Германии после расширения сотрудничества с Францией

Канцлер ФРГ в пятницу, 18 июля 2026 года, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые заявил, что Берлин серьезно рассматривает предложение Парижа о совместном ядерном сдерживании.
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