Еще один объект культурного наследия появился в Калуге

Дом на улице Рылеева, 14 в Калуге признан объектом культурного наследия местного значения. Об этом сообщает региональное управление по охране объектов культурного наследияДом на улице Рылеева, 14 в Калуге признан объектом культурного наследия местного значения.
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