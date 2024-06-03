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Калужские новости

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Еще один объект культурного наследия появился в Калуге

Дом на улице Рылеева, 14 в Калуге признан объектом культурного наследия местного значения. Об этом сообщает региональное управление по охране объектов культурного наследияДом на улице Рылеева, 14 в Калуге признан объектом культурного наследия местного значения.

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