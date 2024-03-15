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Жилые кварталы Южного порта будут оснащены «умными» технологиями

Жилые кварталы Южного порта будут оснащены «умными» технологиями

Возводимые на территории бывшей промзоны Южный порт дома планируется оснастить «умными» сервисами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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