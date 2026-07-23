Страна и люди
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Страна и люди

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Силы ПВО за ночь сбили 223 дрона над 18 регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 223 дрона над 18 регионами России

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 223 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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