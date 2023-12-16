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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муха о Швагиреве: «Макс – хороший вратарь. Я думаю, команда только выиграет от этого»

– «Амкал» взял одного из лучших вратарей Winline Медиалиги Макса Швагирева. Ты лучший вратарь «Амкала» на данный момент или уже нет? – Не знаю, раз играю, значит, я не плох.

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