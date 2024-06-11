В Госдуме заявили о фактах деструктивной деятельности трех организаций

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила немало фактов деструктивной деятельности «Ассоциации по вопросам северных территорий», «Британского совета» и Deutsche Welle*, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
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