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В Госдуме заявили о фактах деструктивной деятельности трех организаций

В Госдуме заявили о фактах деструктивной деятельности трех организаций

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила немало фактов деструктивной деятельности «Ассоциации по вопросам северных территорий», «Британского совета» и Deutsche Welle*, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

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