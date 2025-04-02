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Царьград

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Прокуроры обработали более 30 тыс. заявок участников СВО в 2024 году

Прокуроры обработали более 30 тыс. заявок участников СВО в 2024 году

В 2024 году прокуроры получили более 30 тыс. обращений от участников Специальной военной операции. Проблемы 55 тыс.

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