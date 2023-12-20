В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон заявил, что решение суда в Колорадо не допустить бывшего президента США Дональда Трампа до участия в первичных выборах республиканцев в этом штате было принято по политическим мотивам и, вероятно, будет отменено.
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