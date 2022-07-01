В Уссурийске отреставрировали печально известный паровоз времен Гражданской войны

В Уссурийске отреставрировали печально известный паровоз времен Гражданской войны

Сотрудники Уссурийского локомотиворемонтного завода отреставрировали паровоз ЕЛ-629, в топке которого, по легенде, в мае 1920 года белогвардейцы сожгли приморских революционеров.

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