В Уссурийске отреставрировали печально известный паровоз времен Гражданской войны

Сотрудники Уссурийского локомотиворемонтного завода отреставрировали паровоз ЕЛ-629, в топке которого, по легенде, в мае 1920 года белогвардейцы сожгли приморских революционеров.
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