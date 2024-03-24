Китай отправляет новый спутник для связи с Луной

Китай отправляет на Луну второй спутник связи для обеспечения связи будущих лунных миссий с Землей. Аппарат "Цюэцяо-2" будет работать несколько лет на высокоэллиптической окололунной орбите и проведет ряд научных экспериментов.
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