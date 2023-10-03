В «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25»

Крушение станции «Луна-25», вероятнее всего, произошло из-за того, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять сначала и передавал бортовому комплексу управления нулевые сигналы.
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