Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников

ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников

Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича исключить вхождение действующего вице-премьера страны Александра Вулина в состав нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе - в условиях продолжающейся попытки цветной революции.

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