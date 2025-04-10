ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников

Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича исключить вхождение действующего вице-премьера страны Александра Вулина в состав нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе - в условиях продолжающейся попытки цветной революции.
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