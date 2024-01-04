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Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

Кем бы были заполнены лагеря ГУЛАГа, вернись сегодня Сталин

На фоне грандиозного плача по поводу «миллионов» репрессированных, среди которых, конечно же, почти все были невиновны и пострадали за просто так, давайте попробуем разобраться, откуда взялись пусть и не десятки миллионов, посаженных и расстрелянных, но все же десятки тысяч.

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