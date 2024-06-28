Правительство РФ поможет предпринимателям Крыма и Севастополя

Малый и средний бизнес (МСП) Крыма и Севастополя, а также приграничных регионов - Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей - за счет специального лимита зонтичных поручительств Корпорации МСП привлек финансирование на 13,3 млрд рублей.
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