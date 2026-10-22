❗️ Севастопольцу грозит до пяти лет колонии за призывы к насилию в соцсетях Мужчина публиковал в Telegram комментарии с призывами к насилию по национальному признаку.
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