Кардиолог назвала дневную норму кофе для здорового человека

Вред кофеина, по ее словам, для каждого инивидуальный Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе в день без добавления сливок, молока и сахара, если он чувствует себя хорошо.
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