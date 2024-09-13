Кардиолог назвала дневную норму кофе для здорового человека

Вред кофеина, по ее словам, для каждого инивидуальный Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе в день без добавления сливок, молока и сахара, если он чувствует себя хорошо.