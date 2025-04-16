Искусственный интеллект в контексте подготовки докладов

В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), нейронные сети все глубже проникают в различные сферы нашей жизни, предлагая инновационные решения и оптимизируя рабочие процессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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