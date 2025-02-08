Магистранта задержали после попытки теракта у здания на Шпалерной улице, где работает Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
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Магистранта задержали после попытки теракта у здания на Шпалерной улице, где работает Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.