Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании Дня Победы в Москве - 9 мая этого года будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил российский посол в Китае Игорь Моргулов.
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