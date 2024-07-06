Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который напал на полицейского в Екатеринбурге

Южанин оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов во время задержания.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться местное руководство ведомства о ходе расследования дела, связанного с мигрантом, напавшим на полицейского в уральской столице.
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