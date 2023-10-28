Названы три самые опасные трассы в Нижегородской области

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области назвало наиболее аварийные федеральные трассы и участки дорог, где часто случаются столкновения с животными, пишет издание "В городе N" со ссылкой на ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии