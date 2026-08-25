Canada Retaliates, Slaps $20 Billion In Tariffs On 700 US Goods Days after the US hit Canada with a 50% tariff on $20 billion worth of Canadian goods amid a collapse in trade talks - and a Monday threat to include cars, trucks, auto parts and steel, Canada hit back on Tuesday - announcing retaliatory tariffs as high as 50% on $20 billion worth of American products.
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