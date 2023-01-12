Сноуден заявил, что президент США Байден за сокрытие секретных документов должен сесть в тюрьму

Президент Соединенных Штатов Джо Байден за сокрытие секретных документов должен сесть в тюрьму. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден.
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